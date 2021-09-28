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Раскрыта история любви ворвавшегося в коттедж с ножом Мухамеда и хозяйки дома

Виктория Сикерина

Происшествия
Раскрыта история любви ворвавшегося в коттедж с ножом Мухамеда и хозяйки дома
Фото: moscow-live

23-летний Мухамед примерно год назад познакомился с хозяйкой дома в Новой Москве, в который молодой человек ворвался с ножом. Об этом стало известно во вторник, 28 сентября.

Отмечается, что на момент первой встречи будущая возлюбленная мужчины уже развелась с супругом. После этого Мухамеда пригласили следить за хозяйством и бытом в строящемся коттедже.

Для рабочего специально оборудовали комнату и провели в нее тепло. Однако хозяйка еще не жила в доме и ждала, пока все окончательно достроится.

При этом они часто виделись с ремонтником: девушка проверяла ход работ и часто навещала его. В результате у них сложились приятные отношения, но после 23-летний Мухамед влюбился в хозяйку коттеджа.

Сперва он просто ей говорил о сильных чувствах, а впоследствии стал принуждать к женитьбе и заявлял, что теперь она его женщина, передает Telegram-канал «SHOT».

В результате во вторник, 28 сентября, 23-летний Мухамед забрался на крышу коттеджа возлюбленной с ножом и стал требовать взаимной любви. На место происшествия немедленно выехали экстренные оперативные службы города. После длительных переговоров мужчина сдался.

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