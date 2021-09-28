Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах с начала 2021 года

Дарья Чентаева

Город
Москва сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах с начала 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица улучшила и сохранила свои позиции в 17 международных рейтингах с начала года. Кроме того, Москва заняла одни из первых строчек в четырех рейтингах, которые вышли впервые. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время состоявшейся 28 сентября конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».

— Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда дает возможность посмотреть на соседей. Одной из ключевых задач, особенно в период пандемии, для нас сейчас является привлечение инвестиций в столицу. Во многом рост Москвы в рейтингах — системный результат городской политики поддержки инвестиций, — рассказал Владимир Ефимов.

В текущем году Москва в первый раз стала победительницей в категории «Общественные пространства» и заняла третье место по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира в рейтинге Cities of Choice BCG.

Также впервые столица заняла первое место среди исторических мегаполисов Европы, была отмечена в области рейтинга PwC. Город признали одним из мировых лидеров по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов в школах по результатам исследования BCG. Первую строчку в рейтинге McKinsey по показателю эффективности работы городского транспорта заняла также Москва.

Ранее сообщалось, что Москва заняла четвертую строчку в рейтинге 100 лучших городов мира по версии The World‘s 100 Best Cities. Оценивали следующие критерии: туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первом месте рейтинга — Лондон, на втором — Париж, на третьем — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

Читайте также:
РейтингиМоскваВладимир Ефимов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте