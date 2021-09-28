Москва сохранила высокие позиции в 17 международных рейтингах с начала 2021 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица улучшила и сохранила свои позиции в 17 международных рейтингах с начала года. Кроме того, Москва заняла одни из первых строчек в четырех рейтингах, которые вышли впервые. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время состоявшейся 28 сентября конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность».

— Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности. Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда дает возможность посмотреть на соседей. Одной из ключевых задач, особенно в период пандемии, для нас сейчас является привлечение инвестиций в столицу. Во многом рост Москвы в рейтингах — системный результат городской политики поддержки инвестиций, — рассказал Владимир Ефимов.

В текущем году Москва в первый раз стала победительницей в категории «Общественные пространства» и заняла третье место по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира в рейтинге Cities of Choice BCG.

Также впервые столица заняла первое место среди исторических мегаполисов Европы, была отмечена в области рейтинга PwC. Город признали одним из мировых лидеров по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов в школах по результатам исследования BCG. Первую строчку в рейтинге McKinsey по показателю эффективности работы городского транспорта заняла также Москва.

Ранее сообщалось, что Москва заняла четвертую строчку в рейтинге 100 лучших городов мира по версии The World‘s 100 Best Cities. Оценивали следующие критерии: туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первом месте рейтинга — Лондон, на втором — Париж, на третьем — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.