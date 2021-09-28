Эксперт оценил шансы заключения контрактов между Россией и ЕС на поставку газа

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил перспективу заключения Газпромом новых контрактов на поставки с европейскими странами. Он отметил, что многие европейские государства оказались в центре энергетического кризиса и могут пойти на заключение новых контрактов.

Эксперт подчеркнул, что Газпром будет поставлять необходимые объемы при наличии соответствующих соглашений и выполнять взятые обязательства.

Сергей Пикин отметил, что наблюдается сильное колебание цен на газ.

— К тому же сейчас достигнут исторический максимум. Риск-модель покупки газа могут переоценить. В этой ситуации они придут к Газпрому за дополнительными объемами, — отметил он в комментарии Nation News.

27 сентября стало известно, что Газпром заключил 15-летний контракт с Венгрией. Согласно достигнутым договоренностям, Будапешт будет получать до 4,5 миллиарда кубометров газа каждый год на протяжении срока действия договора. Как указано в контракте, условия соглашения могут быть пересмотрены через 120 лет.