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Эксперт предложил увеличить число практических занятий в школах

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт предложил увеличить число практических занятий в школах
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Представитель республиканского отделения Союза отцов Юрий Соленов положительно оценил идею сократить число контрольных и проверочных работ. Вместо этого, по его мнению, стоит увеличить количество практических занятий.

—Если будет золотой баланс – контрольные работы сокращаются, а практические прибавляются, то имеет смысл сократить ряд контрольных и проверочных работ, в таком случае результат однозначно будет, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Он подчеркнул, что во многих областях важны не только теоретические, но и практические навыки. Например, это касается занятий по робототехнике.

Кроме того, по мнению Соленова, стоит ввести индивидуальные занятия для учеников, которые не поняли материал или входят в число отстающих. /то позволит повысить качество обучения.

27 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах. Многие учителя положительно оценили подобную идею.

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