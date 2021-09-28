Пьяный 47-летний москвич избил сожительницу, угрожая ей убийством

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Пьяный 47-летний москвич сильно избил сожительницу, угрожая ей убийством. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы.

По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения москвич несколько раз ударил сожительницу по лицу в ходе бытового конфликта. После этого мужчина резко бросил в сторону бутылку и начал угрожать женщине убийством.

— Такие заявления они и ее дочь восприняли буквально, — отметили в пресс-службе ведомства.

После того как мужчина успокоился, женщина обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В пятницу, 24 сентября, в Нижневартовске ревнивый муж избил врача-венеролога, обследовавшего его жену. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина после объяснил, что медик якобы покушался на неприкосновенность супруги во время профильного осмотра.