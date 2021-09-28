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Свыше 70 миллионов поездок оплатили бесконтактными картами Мострансавто за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Свыше 70 миллионов поездок оплатили бесконтактными картами Мострансавто за 2021 год
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Более 70,2 миллиона поездок пассажиры оплатили с помощью бесконтактных банковских карт Мострансавто за текущий год. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что, помимо такой системы оплаты, жители региона использовали гаджеты с NFC-чипом.

— Этот способ оплаты постепенно набирал популярность с запуска проекта в марте 2018 года. В результате за все время было совершено свыше 193 миллионов операций. Доля платежей по бесконтактным банковским картам в транспортных средствах предприятия с начала 2021 года составила почти 50 процентов от общего пассажиропотока, — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в будние дни количество поездок, оплаченных с помощью устройств и карт, составляет 337 тысяч. Больше всего поездок пассажиры совершают в общественном транспорте на улицах Королева, Подольска и Химок.

Самым популярным маршрутом при этом стали Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»). Здесь за восемь месяцев текущего года жители совершили почти полтора миллиона транзакций.

Генеральный директор Мострансавто Сергей Смирнов подчеркнул, что на некоторых маршрутах транспортные карты стали менее востребованными, чем банковские.

— Добавлю, что возможность бесконтактных платежей поддерживается во всех наших линейных автобусах, а это более 4 тысяч автобусов большого, среднего и малого классов, — цитирует официальный сайт правительства Московской области слова гендиректора.

Во вторник, 28 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что совместно с комплексом экономической политики Московский метрополитен создал тематическую «Тройку», посвященную «зеленым» облигациям.

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