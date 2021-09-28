Роскомнадзор потребовал снять ограничения с каналов RT на YouTube

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Роскомнадзор потребовал оперативно снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part (DFP) на платформе YouTube. Об этом говорится в письме ведомства, адресованного Google во вторник, 28 сентября.

После восстановления каналов необходимо будет проинформировать Роскомнадзор и пояснить причины введения ограничительных мер.

В ведомстве считают данные действия YouTube актом цензуры. В письме отмечается, что они недопустимы, пишет РИА Новости.

Видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова. По ее словам, YouTube также удалил канал Der Fehlende Part (DFP).

Канал RT DE находился на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ. Аналитику проводили в категории «Новости и политика».

В среду, 22 сентября, Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, соцсеть «ВКонтакте» и многие другие.

В ведомстве отметили, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.