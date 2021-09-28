Эксперты оценили возможность сделать лисиц домашними животными

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Возможно, в скором будущем лисы смогут стать любимыми домашними питомцами. Об этом говорят иностранные и российские эксперты. Сергей Хайдаров попытался узнать, сможет ли человек ужиться вместе с диким животным.

На территории одного из домов в Питере гуляют павлин, енот-полоскун и три лисы. Животные находятся здесь потому, что от них отказались бывшие хозяева.

Лисы обитают в отдельных вольерах во дворе дома Елены Степановой. Он стал приютом для животных. Ведь держать диких животных в доме рискованно. Ласки и преданности, которую мы привыкли получать от кошек и собак, от лисы ждать не стоит.

Лиса может быть доброжелательной, но не забывайте, что это — дикое и непредсказуемое животное, заявил эксперт. Однако лисицы хорошо поддаются дрессировке.

— Есть даже несколько лисиц, которые получили документы о прохождении тренировок с кинологом, — рассказала председатель ассоциации разводчиков лис Екатерина Резанцева.

Последние иностранные исследования утверждают, что лисы в очень скором времени смогут стать нашими домашними любимцами.

— Мы заметили изменения в этих диких популяциях, которые указывают на тенденции возможного одомашнивания лис. На это указывает то, как они адаптируются к городской среде обитания, — сообщает международный эксперт Кевин Парсонс.

Гипотеза подтверждается российскими исследователями. За последние 60 лет в новосибирском Академгородке из диких и агрессивных чернобурых лисиц методом отбора, разделяя на ласковых и агрессивных, почти из пяти тысяч особей вывели так называемых ручных лис.

Но не стоит забывать, что вопрос одомашнивания лис заключается не только в том, чтобы животное не было агрессивным и поддавалось дрессировке. Также важно чувство ответственности хозяина, сообщает Пятый канал.