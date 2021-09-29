Автоэксперт назвал модели машин с пробегом, которые не стоит покупать

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Автоэксперты выделяют несколько моделей подержанных автомобилей, которые считаются неблагонадежными. Об этом рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его словам, согласно отчетам TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) в рейтинг ненадежных машин с пробегом входит Nissan Qashqai из-за залегания колец в двигателях 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE при постоянной эксплуатации в городских режимах, хрупкой подвески и разгерметизации ветрового стекла.

Из-за высокого расхода масла в данный рейтинг попал автомобиль Chevrolet Spark/Matiz. Постоянные поломки привода ГРМ на моторе 1.4 MPi стали причиной попадания в список Dacia Logan.

Mazda RX-8 со сроком службы мотора в 100 тысяч километров, Citroen C5 с проблемами с автоматической коробкой передач и Land Rover Range Rover Sport с нестабильной электроникой тоже вошли в перечень ненадежных подержанных автомобилей.

Мигаль отметил, что при покупке автомобиля на вторичном рынке в России, следует ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев, передает агентство «Прайм».

Составлен рейтинг самых угоняемых машин в России. Список сформирован на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами каско.