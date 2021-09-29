«Погожие деньки возвращаются»: москвичам сообщили о погоде 29 сентября

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В среду, 29 сентября, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 9-14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погожие деньки возвращаются в столичный регион. Ожидается малооблачная и сухая погода. Температура воздуха и содержание кислорода в переделах нормы.

Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия являются вполне комфортными. Единственным неблагоприятным фактором станет высокое атмосферное давление (выше климатической нормы на 13-15 единиц).Чаще всего из-за повышенного давления страдают лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, нарушения сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца, мигрень, расстройства вегетативной нервной системы. Соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе с дыхательными упражнениями, применение домашних методов помогут снизить проявления метеореакций. В редких случаях может понадобиться медикаментозная поддержка.

Синоптик сообщил, сколько продлится золотая осень в Центральной России. Жителей ожидают много солнца, отсутствие осадков и температура до 13-15 градусов тепла.