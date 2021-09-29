Названы четыре знака зодиака, которым проще других добиться известности

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Одни годами безуспешно добиваются успеха, другим как будто бы все дается очень легко. Кому проще обрести популярность, рассказали астрологи.

Тельцы — люди зачастую творческие и с богатой фантазией. Дойти до вершины успеха им помогает коммуникабельность и гибкость. Тельцам всегда благоволит удача. Стать звездой они могут практически моментально. Главное — действительно этого хотеть. А уж добившись успеха, Тельцы никогда не растеряют того, чего добились.

На первый взгляд, Ракам все дается с трудом. Но усердие и стремление обязательно приводят к тому, что мечты сбываются. Раки очень трудолюбивы. Из них вырастают влиятельные предприниматели и эффективные руководители. Представителям знака только необходимо определиться с направлением в развитии, а уж дальше все пойдет как по маслу.

Больше других повезло Львам. Им всюду сопутствует удача, и добиться больших побед можно в любом деле, которое те выберут. Львы — отличные стратеги, которые добиваются успеха удивительными решениями. При этом зачастую представители знака являются реалистами и ставят себе цели по плечу.

А вот Девам легко добиться известности за счет собственного скрытого потенциала. Они прирожденные лидеры с огромной тягой к знаниям. Карьера для Дев становится легким и увлекательным приключением. Из них получаются талантливые исследователи и ученые. Но и в других сферах успех преследует их чаще других, сообщает Пятый канал.

Астрологи рассказали, как зодиакальные знаки родителей влияют на судьбу ребенка. Отмечается, что в первую очередь учитывается то, к какой стихии они принадлежат.