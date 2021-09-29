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Москвичей пригласили в школы искусств на программу к Международному дню музыки

Анастасия Волоснова

Город
Москвичей пригласили в школы искусств на программу к Международному дню музыки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Академика Волгина, 17А Карта всех событий

Московские школы искусств подготовили более 20 мероприятий к Международному дню музыки, 1 октября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, концертная программа в честь праздника будет доступна жителям многих районов Москвы.

— Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции, — пояснила Наталья Сергунина.

В Детской музыкальной школе имени А. Б. Гольденвейзера сыграют попурри из мультфильма «Бременские музыканты» в джазовой обработке, в Детской музыкальной школе имени В. А. Моцарта — «Довольство судьбой» Йозефа Гайдна и «Сердце поэта» Эдварда Грига, а в Детской музыкальной школе имени Г. Г. Нейгауза — увертюру Амадея Моцарта из оперы «Волшебная флейта».

Для воспитанников детских садов Митина организуют концерт в малом зале Детской школы искусств имени И. Ф. Стравинского. Также праздничные мероприятия проведут в Детской музыкальной школе имени Эдварда Грига и Детской музыкальной школе имени Н. С. Голованова.

Главная выставка страны 30 сентября, 2 и 3 октября зовет ценителей хорошей музыки в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. Откроет программу концерт коллектива NEOrchestra «Неоклассика: пульс времени».

2 октября выступит группа Triangle Sun, которая играет электронную музыку. А на следующий день состоится концерт коллектива Moscow Klezmer Band, в исполнении которого прозвучит фольклорная музыка еврейских местечек в сочетании с балканскими и восточными мотивами.

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