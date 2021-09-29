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Стало известно о самоубийстве солдата-срочника в Свердловской области

Михаил Алимов

Происшествия
Стало известно о самоубийстве солдата-срочника в Свердловской области
Фото: mos.ru

Солдат срочной службы одной из воинских частей в Свердловской области совершил суицид. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Рядовой-срочник совершил самоубийство, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области. Официальных комментариев по данному факту пока не предоставили.

Это не первый трагический случай в этой части. 28 сентября рядовой Иван Катлинский заблудился в лесу во время военных учений рядом с воинской частью под Екатеринбургом. Позже его нашли мертвым. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что пропавший попытался залезть на столбы линии электропередачи, в результате получил сильный удар током.

После инцидента в десяти километрах от места нахождения отряда было найдено огнестрельное оружие без боевых патронов, принадлежавшее пропавшему. На месте происшествия работу осуществляла специальная комиссия и выясняла причины и обстоятельства произошедшего.

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