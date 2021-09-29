Появились фото с места пожара на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

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Появились фотографии ликвидации пожара, который произошел ночью 29 сентября на территории Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

— На место происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы столичного Пожарно-спасательного центра. Благодаря слаженным действиям столичных пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, — заключил пресс-секретарь ГОЧСиПБ.

1/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

На кадрах, опубликованных пресс-службой, запечатлен процесс тушения, а также видны повреждения охваченных пламенем объектов.

О пожаре на территории НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского стало известно около 03:00 29 сентября, горели четыре двухэтажные бытовки. Существовала угроза перехода огня на административное здание (хозяйственный блок), там провели эвакуацию людей.

Вскоре возгорание ликвидировали.

Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.