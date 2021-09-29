Объем промышленного производства в столице увеличился почти на четверть

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За восемь месяцев 2021 года объем промышленного производства в Москве увеличился на 24,3 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщилзаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в целом по стране этот показатель увеличился на 4,5 процента.

— Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы — отрасль увеличилась на 25,1 процента. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала годаво многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция, — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшими изменениями отметилась легкая промышленность. Производство текстильных изделий за этот период выросло в 2,1 раза. На 41,5 процента увеличился выпуск одежды.

Кроме того, на 95 процентов выросло производство бумаги и бумажных изделий. Такой рост вызван расширением сегмента онлайн-продаж и заменой пластиковых упаковок картонными.

Производство электрического оборудования увеличилось на 77,7 процента.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что хорошие темпы роста замечены также в пищевой промышленности. По его словам, производство продуктов питания за восемь месяцев увеличилось на 28,2 процента.

— Это обусловлено в первую очередь ростом объемов выпуска мясных полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Традиционно значительный рост наблюдается в производстве химических веществ и продуктов: за счет увеличения выпуска моющих, чистящих и полирующих средств, средств для бритья, дезодорантов и средств для ухода за кожей сегмент вырос на 41,6 процента, — цитирует слова Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы

Также на 37,3 процента вырос выпуск лекарств и медицинских материалов.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители лекарств за первую половину 2021 года увеличили продажи на 79 процентов — за этот период они реализовали товаров на 134,1 миллиарда рублей.