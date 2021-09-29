Автоэксперт рассказал, как правильно хранить летнюю резину

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Автоэксперт Александр Холодов дал советы автомобилистам, как правильно хранить летнюю резину до следующего сезона.

По словам эксперта, не так важны температурные условия, это не скажется на состоянии шин. Однако это правило не работает, если речь идет об экстремально высоких или низких температурах: в таких условиях хранить шины не стоит.

Эксперт отмечает, что нужно уделить особое внимание тому, как лежат шины.

— В идеале не складывать друг на друга — так шины портятся, деформируются. Вообще их лучше ставить перпендикулярно поверхности земли. И еще раз в пару месяцев переворачивать колеса, — посоветовал Холодов в комментарии изданию «Невские новости».

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда стоит сменить летнюю резину на зимнюю. По словам эксперта, это лучше сделать, когда температура опустится ниже плюс пяти градусов.