Начата проверка по факту самоубийства солдата-срочника на Урале

Фото: СК РФ

Военнослужащий покончил с собой на Урале. По данному факту проводится проверка. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Появилась версия, что мужчина покончил с собой перед заступлением в наряд с табельным оружием.

О самоубийстве солдата стало известно утром 29 сентября. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области.

Это не первый трагический случай в этой части. 28 сентября рядовой Иван Катлинский заблудился в лесу во время военных учений рядом с воинской частью под Екатеринбургом. Позже его нашли мертвым. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что пропавший попытался залезть на столбы линии электропередачи, в результате получил сильный удар током.

После инцидента в десяти километрах от места нахождения отряда было найдено огнестрельное оружие без боевых патронов, принадлежавшее пропавшему. На месте происшествия работу осуществляла специальная комиссия и выясняла причины и обстоятельства произошедшего.