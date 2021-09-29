Онищенко рассказал, какие прививки в первую очередь нужны детям и подросткам

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Грипп наиболее опасен для детей школьного возраста и подростков. Именно от него нужно вакцинировать подрастающее поколение в первую очередь. Об этом заявил в ходе брифинга в эфире Общественной службы новостей бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— У нас уровень заболеваемости (коронавирусом — прим. «ВМ») не такой опасный среди детей. Нам надо привить их от гриппа, они будут болеть в первую очередь, — сказал он.

Также Онищенко отметил, что в России предстоит привить от гриппа 17 миллионов детей. Ранее бывший санитарный врач рассказывал в беседе с «ВМ», что россиянам нужно готовиться к всплеску заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а не ожидать его. Поможет в этом профилактика.

— Начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемических условий, с точки зрения питания детей во всех возрастных группах и прежде всего в начальной школе, — сказал врач.

Также он отметил, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.