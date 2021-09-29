Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онищенко рассказал, какие прививки в первую очередь нужны детям и подросткам

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Онищенко рассказал, какие прививки в первую очередь нужны детям и подросткам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Грипп наиболее опасен для детей школьного возраста и подростков. Именно от него нужно вакцинировать подрастающее поколение в первую очередь. Об этом заявил в ходе брифинга в эфире Общественной службы новостей бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— У нас уровень заболеваемости (коронавирусом — прим. «ВМ») не такой опасный среди детей. Нам надо привить их от гриппа, они будут болеть в первую очередь, — сказал он.

Также Онищенко отметил, что в России предстоит привить от гриппа 17 миллионов детей. Ранее бывший санитарный врач рассказывал в беседе с «ВМ», что россиянам нужно готовиться к всплеску заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а не ожидать его. Поможет в этом профилактика.

— Начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемических условий, с точки зрения питания детей во всех возрастных группах и прежде всего в начальной школе, — сказал врач.

Также он отметил, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции.

Читайте также:
ДетиэкспертыГеннадий Онищенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте