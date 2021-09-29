Грабители в масках ворвались в квартиру пенсионера и похитили у него более 3,5 миллиона рублей

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Россия, Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

Трое неизвестных ворвались в квартиру столичного пенсионера и похитили у него крупную сумму денег. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 28 сентября в жилом доме на 15-й Парковой улице. Неизвестная женщина в медицинской маске позвонила в дверь и попросила у пенсионера воды. Пожилой человек открыл дверь и пошел за водой на кухню, в этот момент в квартиру проникли еще два злоумышленника в масках. Они связали пенсионера скотчем, угрожая ему ножом.

После этого грабители похитили все сбережения пенсионера — 30 тысяч долларов и 1,5 миллиона рублей. В общей сложности материальный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В этом месяце сотрудники московской полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым москвичам и представлялись их родственниками. Они сообщали, что якобы попали в аварию, из-за чего им срочно нужны деньги для минимизации ущерба. Доверчивые пенсионеры верили мошенникам и переводили им деньги.