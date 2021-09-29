Грабители в масках ворвались в квартиру пенсионера и похитили у него более 3,5 миллиона рублей
Трое неизвестных ворвались в квартиру столичного пенсионера и похитили у него крупную сумму денег. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел днем 28 сентября в жилом доме на 15-й Парковой улице. Неизвестная женщина в медицинской маске позвонила в дверь и попросила у пенсионера воды. Пожилой человек открыл дверь и пошел за водой на кухню, в этот момент в квартиру проникли еще два злоумышленника в масках. Они связали пенсионера скотчем, угрожая ему ножом.
После этого грабители похитили все сбережения пенсионера — 30 тысяч долларов и 1,5 миллиона рублей. В общей сложности материальный ущерб превысил 3,6 миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
В этом месяце сотрудники московской полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым москвичам и представлялись их родственниками. Они сообщали, что якобы попали в аварию, из-за чего им срочно нужны деньги для минимизации ущерба. Доверчивые пенсионеры верили мошенникам и переводили им деньги.