Эксперт оценила предложение о ввозе в Россию незарегистрированных препаратов

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Если в России будет разрешен ввоз незарегистрированных лекарств и вакцин, они не будут продаваться в аптеках, их будут применять только в исключительных случаях. Об этом в беседе с НСН сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

— Сейчас дорабатываются юридические моменты, чтобы можно было пользоваться этими препаратами на территории России. Они будут вводиться именно в определённом классе препаратов, скорее, как исключение, — пояснила она.

Она также отметила, что изначально речь шла озарубежных препаратах, предназначенных для лечения хронических заболеваний. Виктория Преснякова отметила, что если появляются новые препараты в других странах, которые доказали свою эффективность, должна быть возможность для ввоза этих лекарств в Россию.

Также, по словам эксперта, у людей должен быть выбор в области вакцин: кто-то предпочтет российскую, другие - зарубежные аналоги.

29 сентября Минздрав России предложил разрешить ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств и вакцин. Они будут направлены в клиники международного медкластера в Сколкове.