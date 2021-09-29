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Никита Михалков: «Оскар» уже стал никаким

Василий Плиткин

Общество
Никита Михалков: «Оскар» уже стал никаким
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Российским фильмам нет никакого смысла участвовать в премии «Оскар». Таким мнением поделился режиссер Никита Михалков.

Никакая картина из России не смогла бы претендовать на премию американской киноакадемии в этом сезоне, заявил Михалков РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который проходит в Ташкенте.

— Потому что «Оскар» стал никаким, — пояснил Никита Михалков.

Он также добавил, что премия «стала абсолютно политизированной».

Ленту Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» признали лучшим фильмом на иностранном языке на премии «Оскар» в 1995 году.

8 сентября Михалков высказался по поводу современных актеров. Он назвал их проблемой то, что научились делать «как», но не совсем понимают «что», а в этом и состоит талант. Режиссер отметил, что можно и зайца научить играть на барабанах, если объяснить ему «как», однако он вряд ли поймет, «что» именно он делает. Он подчеркнул, что свобода не может заменить собой мастерство, а актеру нужно задуматься над тем, что он предложит зрителю после того, как преодолеет барьеры.

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