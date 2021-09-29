Минпросвещения следит за ситуацией с коронавирусом в российских школах

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах остается под контролем. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

— Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия. Мы за ситуацией следим, — отметил Шатунов на пресс-конференции ТАСС.

25 сентября вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавирусной инфекции в российских регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Также с понедельника, 27 сентября, школы Саратова были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с угрозой распространения COVID-19.

За последние сутки в России было выявлено 22 430 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число вылеченных врачами составило 18 456. Умерли от коронавируса 857 пациентов. Общее число россиян, вылечившихся от COVID-19, составляет 6 653 941. Умерли за время пандемии 206 388 человек.