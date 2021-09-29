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«Пернатые странники» и «Я открываю мир»:Мосприрода объявила программу на выходные

Ольга Маркова

Развлечения
«Пернатые странники» и «Я открываю мир»:Мосприрода объявила программу на выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
улица Металлургов, дом 41, строение 1Карта всех событий

Мосприрода 2 и 3 октября приглашает горожан и гостей столицы на бесплатные мероприятия: мастер-классы, кружки, игры, викторины и экскурсии.

В субботу экоцентр «Царская пасека» зовет в орнитологический кружок «Пернатые +» и на интерактивную программу «Я открываю мир», где участники познакомятся с окружающим миром, обитателями и удивительными явлениями планеты.

В экоцентре «Конный двор» состоится экскурсионная программа «Пернатые рассказы», а в Бирюлевском дендропарке — мастер-класс «Водная регата».

В субботу и воскресенье в экоцентре «Скворечник» пройдут творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем». А экоцентр «Воробьевы горы» зовет принять участие в экологических играх, конкурсах, викторинах.

В воскресенье в экоцентре «Конный двор» можно принять участие в занятии «Пернатые странники», посвященном перелетным птицам. Ребята узнают о том, какие виды птиц являются перелетными, какие из них прилетают и улетают первыми, научатся определять птиц.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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