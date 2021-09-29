Футбольный аналитик оценил успех «Шерифа» в Лиге чемпионов

Фото: instagram.com/fc_sheriff

Футбольный аналитик Алексей Стрепетов прокомментировал победу молдавского футбольного клуб «Шериф»над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Он отметил, что команда выступает успешно благодаря многим факторам: отмена лимита на легионеров, работа тренера Юрия Вернидуба и его штаба. Кроме того, соперники явно недооценили молдавский клуб.

— И «Шахтер», и «Реал» отнеслись с прохладцей к игре с «Шерифом», а он наказал эти великие клубы. Когда есть нахальство, уверенность и мастерство — тогда приходят победы, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Кроме того, успех команды связан с тем, что многие игроки хотят проявить себя, чтобы о них узнали ведущие европейские клубы.

Накануне многократный победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» сенсационно проиграл на своем поле молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2. Победный гол забил Себастьен Тилль.