Психотераперт рассказал, что может спасти от осенней депрессии

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Держать себя в тонусе и не давать себе входить в депрессию помогут прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, а также время, проведенное вместе с друзьями. С таким мнением поделился доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Осенняя депрессия — несколько надуманная проблема. Все зависит от типа личности и реакции нашей психики на солнечную активность. После лета, отпуска и долгого нахождения под солнцем погрузиться в тьму осенней погоды, в мокроту, в отсутствие солнца — действие депрессиогенное, — заявил Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

Хандру позволит легче перенести увеличение движений. Несмотря на то, что погода не всегда располагает к прогулкам, очень важно видеть осенние краски и чувствовать определенный состав воздуха. Именно это приносит больше удовольствия и повышает настроение.

Не дать депрессии настигнуть может помочь посещение спортзала или бассейна. Прием витаминов тоже помогает избежать хандры. Поскольку они компенсируют недостаток солнечной активности. В особенности речь идет о витамине D.

Основными признаками депрессии являются сниженное настроение в течение 5-7 дней, двигательная и мыслительная заторможенность. При обнаружении этих признаков следует обратиться к психологу.

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