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Экономист оценил планирующиеся изменения в налогообложении физлиц

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист оценил планирующиеся изменения в налогообложении физлиц
Фото: Pixabay

Россияне, проживающие за границей, но работающие на российские компании, обязаны платить подоходный налог наравне со всеми. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» высказал экономист Антон Смирнов.

По его словам, идея взимать налоги с организаций, которые берут на работу иностранцев или людей из-за рубежа, у российских властей была уже давно. Кроме того, подобная практика популярна в мире. Антон Смирнов отметил, что не видит в этом ничего противозаконного.

— Почему с людей, проживающих на территории РФ и работающих здесь же, налоги удерживаются, а с того человека, который, к примеру, живет в Штатах, — нет? — отметил Смирнов.

По мнению эксперта, такое решение будет справедливым и будет способствовать пополнению государственной казны.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации планирует в ближайшее время внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, удаленных сотрудников российских фирм, которые проживают за рубежом, могут обязать платить НДФЛ.

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