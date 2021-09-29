Экономист оценил планирующиеся изменения в налогообложении физлиц

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Россияне, проживающие за границей, но работающие на российские компании, обязаны платить подоходный налог наравне со всеми. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» высказал экономист Антон Смирнов.

По его словам, идея взимать налоги с организаций, которые берут на работу иностранцев или людей из-за рубежа, у российских властей была уже давно. Кроме того, подобная практика популярна в мире. Антон Смирнов отметил, что не видит в этом ничего противозаконного.

— Почему с людей, проживающих на территории РФ и работающих здесь же, налоги удерживаются, а с того человека, который, к примеру, живет в Штатах, — нет? — отметил Смирнов.

По мнению эксперта, такое решение будет справедливым и будет способствовать пополнению государственной казны.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации планирует в ближайшее время внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, удаленных сотрудников российских фирм, которые проживают за рубежом, могут обязать платить НДФЛ.