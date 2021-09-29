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Путин заявил о высоком титре антител к коронавирусу

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин заявил о высоком титре антител к коронавирусу
Фото: Администрация президента РФ

У президента России Владимира Путина был высокий титр антител, поэтому он не заболел, коронавирусом, несмотря на контакт с пациентами с COVID-19. Об этом российский лидер рассказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 29 сентября.

Он отметил, что в его окружении коронавирусом заболели порядка 30 человек, так как поздно ревакцинировались.

— Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел, — добавил Путин.

При этом Эрдоган рассказал Путину во время встречи, что ревакцинировался от коронавируса. В свою очередь российский лидер посоветовал турецкому коллеге в следующий раз ревакцинироваться «Спутником V», пишет РИА Новости.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России планируется однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что по плану стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

До этого Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

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