Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании трехлетней давности

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Россия, Москва, улица Большая Набережная Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Марата Руханена, который обвиняется в изнасиловании. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, Руханен вместе со своим сообщником Эмилем Балтаевым изнасиловал девушку 1993 года рождения. Преступление было совершено 18 августа 2018 года в жилом доме на улице Большая Набережная. После случившегося потерпевшей удалось сбежать от злоумышленников и обратиться в полицию.

Балтаев ранее уже был признан виновным по данному делу. Суд приговорил его к трем годам и семи месяца колонии общего режима.

Руханен несколько лет скрывался за границей. Его экстрадировали в России в июне этого года.

— Следствием проведены необходимые следственные действия и собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

20 августа Иванова рассказала, что СК задержал 19-летнего молодого человека, который обвиняется в изнасиловании своей несовершеннолетней знакомой. По словам представителя ведомства, 10 июля обвиняемый надругался над девочкой, которая пришла к нему в гости в квартиру, расположенную в Северном административном округе Москвы.