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Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на 1-ой Тверской-Ямской улице

Илья Ашуров

Происшествия
Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на 1-ой Тверской-Ямской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 11 Карта всех событий

В центре столицы произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Машины столкнулись рядом с домом 10 на 1-ой Тверской-Ямской улице. На месте аварии уже работают оперативные службы.

— Занята правая полоса движения (в сторону Триумфальной площади), для движения свободны три полосы, — говорится в сообщении.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

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