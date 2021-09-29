Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на 1-ой Тверской-Ямской улице
В центре столицы произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Машины столкнулись рядом с домом 10 на 1-ой Тверской-Ямской улице. На месте аварии уже работают оперативные службы.
— Занята правая полоса движения (в сторону Триумфальной площади), для движения свободны три полосы, — говорится в сообщении.
Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.