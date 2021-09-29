«Попытаются привязать к автомобилю»: эксперты объяснили, как будут штрафовать «громких» автолюбителей

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

В Москве установили первые камеры с функцией измерения шума транспорта. Комплексы работают в тестовом режиме. Властям еще предстоит утвердить показатели, на основании которых будут выписываться штрафы. Нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей, штрафы будут приходить автоматически.

Григорий Шухман, участник разработки комплекса шумофиксации, Леонид Антонов, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы», и Елизавета Савельева, заместитель руководителя испытательной лаборатории ассоциации независимых лабораторий «Тестэко», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, насколько проблема насущна и к чему может привести реализация проекта.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Новые камеры - новые штрафы

— Проблема шума существует, и жители будут только приветствовать эту инициативу. К сожалению, на сегодня у меня есть сомнения: как это будет реализовано. Очень легко назначаются штрафы и тяжело оспариваются или отменяются. При этом, если оспариваете, вы лишаетесь возможности оплатить штраф со скидкой. Штраф будет привязан к мощности вашего автомобиля. Маленький скутер издает звуки, как маленький самолет. Почему к владельцу скутера будет снисхождение, а, если у вас на машине отваливается глушитель, вы будете платить по полной? — говорит Леонид Антонов.

Григорий Шухман рассказывает, что для реализации инициативы к камерам будут прикреплены специальные микрофоны, которые будут записывать звук.

— В ГОСТе есть норматив по шуму для автомобилей и мотоциклов. Дептранс объясняет, что будут использоваться микрофоны, которые будут собирать звук. Он будет математически обрабатываться, и его попытаются привязать к транспортному средству, которое изображено на видеозаписи, — поясняет Григорий Шухман.

Елизавета Савельева считает, что определить автомобиль-нарушитель в огромном потоке будет очень сложно даже при помощи специальной техники.

— Как это будет работать и как отследить такую машину в потоке, я пока плохо понимаю. Как представитель лаборатории могу заявить: лаборатория должна пользоваться приборами, которые занесены в реестр. Интересно, камеры будут проходить проверку? Надо учитывать и среду. Например, дождь меняет измерения, как и ветер, — считает Елизавета Савельева.

Ряд экспертов отмечает, что сначала нужно разработать свод нормативов и только после определять, какая техника нужна для реализации проекта.

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.