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Двое иностранных граждан изнасиловали 42-летнюю женщину в Королеве

Полина Долганова

Происшествия
Двое иностранных граждан изнасиловали 42-летнюю женщину в Королеве
Фото: moscow-live
улица Павлова в КоролевеКарта всех событий

В подмосковном Королеве силовики задержали двоих граждан соседнего государства по подозрению в изнасиловании 42-летней женщины. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером в воскресенье, 26 сентября, недалеко от дома на улице Павлова два гражданина соседнего государства в возрасте 20 лет изнасиловали 42-летнюю женщину, а также совершили в отношении нее другие действия сексуального характера.

Вскоре после произошедшего, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают представителей обеих сторон инцидента.

До этого, 15 сентября, правоохранители задержали мужчину, который надругался над девочкой в лифте дома на юго-западе Москвы. При этом инцидент произошел днем ранее, 14 сентября. Мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, совершил в отношении несовершеннолетней девочки действия сексуального характера, после чего скрылся.

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