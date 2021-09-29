Врачи дали советы, которые помогут сохранить здоровую печень
Врачи рекомендуют придерживаться четырех правил, которые помогут сохранить здоровье печени. Из рациона медики советуют исключить несколько продуктов.
Медики считают, что нельзя есть много обезжиренных продуктов. Обычно в такую еду добавляют сахар, чтобы придать ей вкус. Врачи объяснили, что печень превращает излишки глюкозы и фруктозы в жир. Данный процесс может привести к жировой болезни печени.
Также рекомендуется перейти на средиземноморскую диету, так как она обогащает организм полезными жирами. Кроме того, стоит есть больше продуктов, которые богаты антиоксидантами. Это овощи, фрукты и ягоды.
Специалисты призывают ходить к стоматологам для проверки зубов, так как воспаление десен может привести к болезням печени, пишет Пятый канал.
До этого диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, какие продукты помогают справиться с головной болью. Специалист советует чаще добавлять в рацион рыбу и грецкие орехи.
При этом диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Так, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто употребляет большое количество соли и сахара.