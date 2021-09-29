Врачи дали советы, которые помогут сохранить здоровую печень

Фото: Пресс-служба Госдумы

Врачи рекомендуют придерживаться четырех правил, которые помогут сохранить здоровье печени. Из рациона медики советуют исключить несколько продуктов.

Медики считают, что нельзя есть много обезжиренных продуктов. Обычно в такую еду добавляют сахар, чтобы придать ей вкус. Врачи объяснили, что печень превращает излишки глюкозы и фруктозы в жир. Данный процесс может привести к жировой болезни печени.

Также рекомендуется перейти на средиземноморскую диету, так как она обогащает организм полезными жирами. Кроме того, стоит есть больше продуктов, которые богаты антиоксидантами. Это овощи, фрукты и ягоды.

Специалисты призывают ходить к стоматологам для проверки зубов, так как воспаление десен может привести к болезням печени, пишет Пятый канал.

До этого диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, какие продукты помогают справиться с головной болью. Специалист советует чаще добавлять в рацион рыбу и грецкие орехи.

При этом диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Так, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто употребляет большое количество соли и сахара.