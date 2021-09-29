«Отношусь крайне брезгливо»: Мария Арбатова раскритиковала Ксению Собчак

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Писательница Мария Арбатова в ходе подкаста с Сергеем Мезенцевым поделилась своим мнением о популярной ведущей и журналистке Ксении Собчак.

Собеседники вспомнили скандал вокруг Стаса Костюшкина, который поделился своим травмирующим опытом. Будучи ребенком певцу пришлось пережить насилие со стороны взрослого мужчины. Люди тогда разделилась на два лагеря: одни сопереживали Костюшкину, другие высмеяли чувства певца. Ксения Собчак была в числе тех, кому эта история показалась забавной.

— Собчак — больной человек. Так нельзя делать, — высказался ведущий подкаста.

Мария Арбатова рассказала, что для нее неудивительна такая реакция Собчак. Писательница пребывает в шоке от того, что ведущей пришло в голову пригласить на интервью скопинского маньяка Виктора Мохова — человека, который был осужден за то, что запер у себя в подвале двух девочек и насиловал их.

Писательница также подвергла сомнению профессиональные качества Собчак.

— К Собчак отношусь не негативно, а крайне брезгливо, — заявила Мария Арбатова. — Вся ее карьера зиждется на монетизации связей с родителями — и все. Она очень плохой журналист, плохо пишет, плохо берет интервью. Она не человек, который сделал себя сам. Она продолжает работать с деньгами и достижениями своего отца. Больше никаких заслуг у нее нет, — отметила Арбатова.

Ксения Собчак является дочерью первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а ее мама Людмила Нарусова — депутат Государственной думы.