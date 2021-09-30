Росстат анонсировал публикацию данных о национальностях по итогам переписи населения

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Глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков рассказал, что в октябре 2022 года появится информация о национальностях по результатам переписи населения. Об этом он сообщил в среду, 29 сентября, на заседании президиума Совета при президенте России по межнациональном отношениям.

Он отметил, что специалисты подведут первые итоги уже в январе следующего года.

— Уже в январе мы опубликуем всю базовую информацию, потом начнем наращивать-наращивать-наращивать, — заявил Павел Малков.

По его словам, вопрос определения национальности и языка подразумевает обработку вручную, споры и многочисленные выверки.

Глава ведомства добавил, что раньше такие подсчеты проводились в течение двух и более лет. Примечательно, что в процессе переписи граждане смогут выбрать несколько национальностей.

— Можно называться как угодно: орком, эльфом, печенегом, гоблином. Кем угодно, все варианты возможны, — подчеркнул Павел Малков.

Телеканал «Москва 24» со ссылкой на его слова заключил, что впоследствии все собранные данные специалисты объединят в группы.

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится до 14 ноября. По мнению Правительства РФ, перепись необходима из-за пандемии коронавируса, наблюдаемой в стране.