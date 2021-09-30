Компания Google сделает возможным комбинированный поиск по изображениям и текстам

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Американская корпорация Google расширит поисковые функции. Теперь пользователи смогут находить нужную информацию с помощью комбинированного поиска по изображениям и текстам на основе искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Google.

В компании отметили, что такой функционал будет доступен в скором времени.

— В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите, — написали в сообщении.

Благодаря такой функции во время просмотра изображений пользователи смогут нажать на «Объектив» и запросить поисковик выдать похожие картинки в других категориях. По мнению компании, такое нововведение облегчит поиск тех или иных товаров в магазинах.

При этом Google анонсировал ввод новой системы, которая будет фильтровать информацию по уровню достоверности и надежности. Теперь читатели смогут проверить источники сведений и просмотреть отзывы о сайте.

РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании заключило, что корпорация также представит функцию на основе искусственного интеллекта, благодаря которой люди смогут узнавать о большинстве крупных пожаров и экологической ситуации в мире.

Во вторник, 28 сентября, Google перестала производить техническую поддержку для устройств, на которых действуют старые версии операционной системы (ОС) Android.