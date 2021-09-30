Аварийно-спасательные подразделения в военное время появятся в РФ

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Специализированные аварийно-спасательные подразделения в военное время планируют создать в России. Соответствующее постановление правительства РФ появилось в четверг, 30 сентября, на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что такую меру следует реализовать за счет возможностей субъектов государства, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны.

— Создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны, — написали в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на постановление добавило, что оно вступит в силу 1 января 2022 года.

В среду, 29 сентября, в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что спасатели провели учения по тушению пожара на 54-м этаже строящегося высотного здания в составе комплекса «Москва-Сити».

В занятии приняли участие 30 пожарных и семь машин специальной техники, среди которых был и пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».