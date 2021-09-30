Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аварийно-спасательные подразделения в военное время появятся в РФ

Виктория Сикерина

Общество
Аварийно-спасательные подразделения в военное время появятся в РФ
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Специализированные аварийно-спасательные подразделения в военное время планируют создать в России. Соответствующее постановление правительства РФ появилось в четверг, 30 сентября, на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что такую меру следует реализовать за счет возможностей субъектов государства, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны.

— Создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны, — написали в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на постановление добавило, что оно вступит в силу 1 января 2022 года.

В среду, 29 сентября, в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что спасатели провели учения по тушению пожара на 54-м этаже строящегося высотного здания в составе комплекса «Москва-Сити».

В занятии приняли участие 30 пожарных и семь машин специальной техники, среди которых был и пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Читайте также:
ВойнаПравительство РФСпасатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте