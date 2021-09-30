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Российские пусковые установки «Ярс» оценили в США

Виктория Сикерина

В мире
Российские пусковые установки «Ярс» оценили в США
Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Военную технику, которую задействовали на учениях Ракетных войск стратегического назначения под Екатеринбургом оценили в США. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в зарубежном издании The National Interest.

В СМИ отметили, что военнослужащие во время таких учебных занятий отрабатывают мастерство пользования такими пусковыми установками. Оборудованный мобильным вооружением «Ярс» способен навести до шести блоков индивидуального наведения. При этом общая мощность ракеты достигает 500 килотонн.

В зарубежном издании подчеркнули, что такую военную технику Россия рассматривает на случай ядерного мирового конфликта.

«Lenta.ru» со ссылкой на источник заключила, что «Ярс» передвигается с помощью шасси, которые также установлены на комплексе «Тополь-М».

В четверг, 30 сентября, на официальном сайте правовой информации появилось постановление, согласно которому в России планируют создать специализированные аварийно-спасательные подразделения в военное время.

В документе заявили, что такую меру следует реализовать за счет возможностей субъектов государства, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны.

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