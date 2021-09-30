Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице в четверг, 30 сентября, сохранится переменная облачность при температуре около 14 градусов тепла. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Москва и регион остаются под влиянием антициклона.

— При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 10-12 градусов тепла, по области до плюс 14 градусов тепла, — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление днем составит 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70 процентов.

Синоптики предупредили, что метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за высокого атмосферного давления.

Напомним, что ночь на среду, 29 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени, а в Подмосковье зарегистрированы первые заморозки.

Накануне в Гидрометцентре РФ рассказали, что сентябрь в Москве может стать самым холодным в XXI веке. А влажность в городе станет рекордной за последние шесть лет.