Забравшегося на 30-метровую высоту мужчину спасли в аэропорту Внуково

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

Спасатели спустили на землю мужчину, который забрался на высоту 30 метров внутри терминала аэропорта Внуково. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о том, что мужчина забрался на козырек по профилю на высоту 30 метров внутри терминала А аэропорта Внуково поступило вечером 29 сентября в службу экстренного вызова 112.

На место инцидента оперативно прибыли расчеты столичного пожарно-спасательного центра.

— При помощи альпинистского снаряжения работники аварийно-спасательного отряда № 6 сняли мужчину с балок, находящихся под потолком терминала аэропорта, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства «ЧСтные новости Москвы».

После этого пострадавшего передали сотрудникам скорой для оказания медицинской помощи.

О причинах, побудивших мужчину к такому неадекватному поступку, не сообщается.

Видео: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

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