Забравшегося на 30-метровую высоту мужчину спасли в аэропорту Внуково
Спасатели спустили на землю мужчину, который забрался на высоту 30 метров внутри терминала аэропорта Внуково. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Сообщение о том, что мужчина забрался на козырек по профилю на высоту 30 метров внутри терминала А аэропорта Внуково поступило вечером 29 сентября в службу экстренного вызова 112.
На место инцидента оперативно прибыли расчеты столичного пожарно-спасательного центра.
— При помощи альпинистского снаряжения работники аварийно-спасательного отряда № 6 сняли мужчину с балок, находящихся под потолком терминала аэропорта, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства «ЧСтные новости Москвы».
После этого пострадавшего передали сотрудникам скорой для оказания медицинской помощи.
О причинах, побудивших мужчину к такому неадекватному поступку, не сообщается.
В августе «ВМ» писала, как сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» спасли девушку, которая перелезла за ограждение Большого Устьинского моста.