Андрей Бочкарев: Завершается возведение основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

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Возведение основных конструкций четвертого этажа высотки Национального космического центра подходит к концу. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для завершения основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ осталось закончить устройство перекрытия между этажами, — отметил он.

По его словам, пол, стены и колонны основных конструкций выполнены уже на 100 процентов.

К настоящему моменту в конструкции высотки уже было уложено около 8,5 тысячи кубических метров бетона. Это количество составляет 17 процентов от запланированного объема.

На объекте работают более 700 специалистов.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является управляющей организацией по строительству небоскреба, Юрий Кравцов рассказал, что монолитные работы в малоэтажной части башни выполнены почти на 95 процентов. Монтаж металлоперекрытий в зоне галереи строящегося центра — на 90 процентов.

Строительство здания, чья высота составляет 288 метров, осуществляется с помощью системы самоподъемной опалубки. Технология предполагает, что на платформу помещают все необходимое оборудование для работ в круглосуточном режиме.

В целях безопасности на платформе зафиксированы защитные ограждения, подытожил специалист.

В НКЦ разместятся штаб-квартиры организаций из ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса, а также ситуационный центр ГК «Роскосмос».

Летом Андрей Бочкарев дал интервью «Вечерней Москве». В нем он рассказал о планах по строительству на территории города, возникающих сложностях и необычных решениях.