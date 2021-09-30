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Метеоролог пояснил, стоит ли ориентироваться на долгосрочные прогнозы

Ирина Игнатенко

Общество
Метеоролог пояснил, стоит ли ориентироваться на долгосрочные прогнозы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Погода в последние годы становится все более непредсказуемой, поэтому не стоит полагаться на долгосрочные прогнозы, они не были точны и раньше. Такое мнение высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт пояснил, что в настоящее время происходит разбалансировка климатической системы, которая приводит к учащению аномалий температуры воздуха и осадков. Все это еще больше снижает точность долгосрочных прогнозов. Шувалов уточнил, чтосовременная наука все еще не имеет инструментов для того, чтобы предсказывать погоду с более высокой точностью.

— Долгосрочные прогнозы имеют крайне низкую оправданность. Зима, возможно, будет холодной и бесснежной, но где и в какой из месяцев это произойдет, сказать сейчас невозможно, — отметил ученый в комментарии НСН.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в европейской части России в конце сентября установится «старое бабье лето».

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