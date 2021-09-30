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Столичные врачи вылечили еще 2237 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 2237 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 2237 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов увеличилось до 1 490 037.

За последние 24 часа в Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом. За это время в больницы с диагностированной коронавирусной инфекцией попали 969 человек, 62 пациента скончались.

По данным на 30 сентября, к аппаратам ИВЛ подключены 335 заболевших.

Столичные врачи вылечили еще 2237 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Всего за сутки в России выявили 23 888 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Власти наблюдают печальные показатели смертности, которые требуют внимания. В то же время ограничения на федеральном уровне пока вводить не планируют.

В свою очередь руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что система здравоохранения в Москве готова к росту числа пациентов с коронавирусом.

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