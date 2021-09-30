Климатолог предупредил о зимних природных аномалиях

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Этой зимой Россию ждут погодные аномалии, это связано с глобальным изменением климата. Такое заявление сделал руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков.

Он отметил, что ежегодно можно наблюдать отклонения погоды то в одну, то в другую сторону. Одна зима может быть бесснежной, следующая с сильными метелями и сугробами. Такие же явления наблюдаются и со скачками температуры.

Василий Яблоков отметил, что в настоящее время сложно дать точный прогноз относительно зимней погоды: важно принять тот факт, что температура будет отклоняться от климатической нормы, причем как в одну, так и в другую сторону. Во многом, колебания будут зависеть от региона, передает «360».

Он подчеркнул, что подобные колебания должны учитывать сотрудники коммунальных служб, чтобы обеспечить нормальное движение на дорогах.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «марсианский» октябрь. Погода в перво половине месяца будет сухой, дефицит осадков может достигнуть отметки в 60 процентов.