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Андрей Бочкарев: Реконструкцию Шоссейной улицы завершили на треть

Дарья Чентаева

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Андрей Бочкарев: Реконструкцию Шоссейной улицы завершили на треть
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ремонтные работы на Шоссейной улице завершены на треть. В настоящий момент специалисты заканчивают монтаж инженерных сетей и облагораживают территорию вокруг. Об этом рассказал заместитель Мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства нового участка Юго-Восточной хорды от Шоссейной улицы до улицы Полбина сегодня проводится реконструкция Шоссейной улицы для ее полноценной интеграции в состав новой хорды. Строительно-монтажные работы готовы почти 33 процента, — сообщил Андрей Бочкарев.

Отмечается, что почти наполовину завершена установка наружных инженерных сетей.

— Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы, — заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По словам генерального директора, в настоящее время на четвертом участке Юго-Восточной хорды специалисты занимаются устройством основной проезжей части трассы. Также завершается реконструкция улицы Полбина.

В связи с запуском движения по Юго-Восточной хорде, значительно улучшится транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы и ТиНАО.

Московская хордовая система скоростных дорожных магистралей, включает в себя Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Этоглавный проект современного развития дорожно-транспортной сети Москвы. Хорды свяжут периферийные районы города и разгрузят центр, Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

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