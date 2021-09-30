Мужчина украл дорогой объектив из кинопрокатной студии в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Мельникова Карта всех событий

Из киностудии в центре столицы похитили дорогой объектив. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Мельникова. Во время сбора заказа на кинопрокатной студии сотрудник недосчитался объектива для камеры, который стоит около 70 тысяч рублей. О пропаже он сообщил в полицию.

Злоумышленника быстро нашли — технику похитил ранее судимый 25-летний мужчина. По его словам, он увидел лежащий в стороне объектив, забрал его и скрылся. Стоимость украденного мужчина возместил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В этот же день «ВМ» писала еще об одной краже — уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении мужчины из-за похищения денег и дорогих часов. Стоимость украденного составила 217 тысяч рублей, а инцидент произошел в раздевалке одного из фитнес-клубов. Ценные вещи злоумышленник достал из персонального шкафчика.