Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина украл дорогой объектив из кинопрокатной студии в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина украл дорогой объектив из кинопрокатной студии в центре Москвы
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, улица Мельникова Карта всех событий

Из киностудии в центре столицы похитили дорогой объектив. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Мельникова. Во время сбора заказа на кинопрокатной студии сотрудник недосчитался объектива для камеры, который стоит около 70 тысяч рублей. О пропаже он сообщил в полицию.

Злоумышленника быстро нашли — технику похитил ранее судимый 25-летний мужчина. По его словам, он увидел лежащий в стороне объектив, забрал его и скрылся. Стоимость украденного мужчина возместил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В этот же день «ВМ» писала еще об одной краже — уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении мужчины из-за похищения денег и дорогих часов. Стоимость украденного составила 217 тысяч рублей, а инцидент произошел в раздевалке одного из фитнес-клубов. Ценные вещи злоумышленник достал из персонального шкафчика.

Читайте также:
Москвакража вещейфотокамера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте