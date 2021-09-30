Крыша жилого дома загорелась в Тюмени

Фото: Telegram/360tv

В Тюмени загорелась крыша одного из жилых домов. Соответствующие кадры с места пожара опубликовали очевидцы в четверг, 30 сентября.

На кадрах видно, как горит часть крыши здания, а в небо поднимается густой черный дым. При этом возгорание в квартирах не наблюдается.

Видео: Telegram / 360tv

Жителей горящего дома эвакуировали. Огонь на крыше удалось локализовать. Причина появления огня пока неизвестна.

По словам местных жителей, недавно крышу дома ремонтировали, а загореться на ней мог битум, пишет «360».

Позднее в МЧС РФ сообщили, что пожар на крыше многоэтажного дома в Тюмени полностью потушили. Его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, из горевшего здания спасли четырех детей и 26 взрослых, а 63 человека смогли самостоятельно выйти из дома, пишет РИА Новости.

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.