Названы топ-10 редких и красивых имен для ребенка

Фото: Pixabay

Специалисты перечислили десять редких и красивых имен, которые несут в себе скрытый смысл.

Имя Серафим изначально считалось своеобразным ангельским «чином», «званием». В переводе с древнееврейского означает «огненный». Как известно, Серафимы были наиболее приближенными к Богу существами.

А вот имя Ратмир имеет два славянских корня — «рать» «мир» — и понимается в качестве борца за мир. Имя имеет историческую память, так как Ратмиром звали одного из дружинников Александра Невского.

Женское имя Пелагея переводится как «морская» и имеет древнегреческие корни. Такое же значение имеет имя Марина, только в переводе с латинского языка.

Агафья также имеет древнегреческие корни. В переводе может означать «хорошая, добрая». Такое имя первоначально использовалось на Руси, однако позже стало популярно и на Западе. Родственное имя — Агата.

Имя Глафира означает «воспитанность и изящество». Такое имя придает девушке загадочность и харизму.

Мужское имя Демид в переводе с древнегреческого означает «мысль Зевса». Первоначально звучало как Диомед.

Лука переводится как «свет». Автор одного из четырех Евангелий носил имя Лука. Сейчас оно популярно по всему миру. В Италии существует женское имя с тем же корнем — Лючия.

Имя Валентин в переводе с латыни обозначает «сильный, здоровый». Однако в России оно сейчас не пользуется популярностью.

А вот имя Стефания с древнегреческого переводится как «венец, диадема», сообщает Femmie.

Ранее специалисты назвали пять мужских и пять женских имен, которые принесут их обладателям богатство.