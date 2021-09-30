Голикова заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 в России

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В России наступает сложный период в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также поблагодарила членов Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере за их работу.

— Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких, — приводит ТАСС слова Голиковой.

В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.