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Терапевт пояснила, как астматикам пережить «марсианский» октябрь

Ирина А. Игнатенко

Общество
Терапевт пояснила, как астматикам пережить «марсианский» октябрь
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как аллергикам и астматикам пережить сухой и пыльный октябрь, который прогнозируют синоптики.

Она отметила, что подобная погода может привести к появлению проблем со здоровьем. Низкая влажность воздуха и большое количество мелкой пыли обострят бронхиты и бронхиальные астмы. Кроме того, может усугубиться течение хронических заболеваний.

По ее словам, облегчить состояние помогут защитные маски, передает РИАМО.

На здоровых людей подобные погодные условия не окажут никакого воздействия.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первой половине октября в столице ожидается дефицит осадков, воздух будет пыльным. Такую погоду синоптик назвал «марсианской».

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