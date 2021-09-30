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Тренер Непомнящий похвалил Карпина за отношение к Дзюбе

Ирина А. Игнатенко

Спорт
Тренер Непомнящий похвалил Карпина за отношение к Дзюбе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный тренер Валерий Непомнящий назвал проявлением профессионализма позицию главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина по отношению к футболисту Артему Дзюбе.

По мнению эксперта, не стоит отказываться от услуг игрока такого уровня.

— В моем понимании Дзюба в хорошем состоянии - это сегодня форвард номер один в России такого типа. Поэтому любой тренер не отказался бы от него, — пояснил он в комментарии НСН.

По его словам, Карпин подходит к тренерскому делу профессионально и без лишних эмоций.

Напомним, что Артем Дзюба оказался в расширенном списке футболистов, которыхВалерий Карпин вызвал на октябрьские матчи национальной команды. Однако на следующий день форвард «Зенита» принял решение отказаться от приглашения. Дзюба пояснил, что находится не в оптимальной форме, передает Newinform.

Валерий Карпин в свою очередь отметил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что тот будет полезен команде.

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